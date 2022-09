Fall in Leverkusen : Mann missbraucht zwölfjährige Stieftochter des Freundes – so lautet das Urteil

Vor dem Landgericht Köln wurde der Lkw-Fahrer wegen sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen. Foto: dpa/Oliver Berg

Leverkusen Der 1987 in Zweibrücken geborene Angeklagte war für Kurierdienste regelmäßig in Leverkusen, wo er in Wiesdorf bei einem Freund übernachtete. Dort kam es wiederholt zu sexuellen Handlungen mit der Zwölfjährigen.