Neuer Schwank mit Lokalgeschichte : Heimatbühne Hitdorf zeigt „Himmel un Ääd“

Hitdorf Der neue Schwank handelt von der Tabak-Fabrikation, die in Hitdorf angesiedelt war. Seit drei Monaten wird geprobt, im Januar gibt es insgesamt sechs Vorstellungen der Hitdorfer Heimatbühne, der Kartenverkauf läuft.

Die Rollen sind längst verteilt, seit drei Monaten proben die Laien-Darsteller der Hitdorfer Heimatbühne an geschichtsträchtigem Ort, nämlich in der Halle der alten Zündholzfabrik von Johann Salm an der Hitdorfer Straße, die Julius Busch als Veranstaltungsraum hergerichtet hat. Regisseurin ist Monika Noltensmeier, die nebenan im Matchboxtheater Schauspielkurse leitet. Sie verspricht: „Wir lassen es krachen! Der Schwank ist so lebendig, dass wir dem Publikum keine Pause gönnen.“ Autor Lange ist selbst mittendrin in der Rolle des Großvaters Lör Dücker.

Zentrum des neuen Schwanks ist die Tabakfabrik von Wilhelm Dorff, dessen schmucke Villa Buchcover und Theaterplakat ziert. Das große Patrizierhaus existiert tatsächlich noch und steht an der Langenfelder Straße. Die Dorff’sche Tabakfabrik soll 1815 die größte ihrer Art im Rheinland gewesen sein und deutlich älter als der Konkurrent unten am Rheinufer, wo heute die Galerie Flow Fine Art beheimatet ist. Das hat Lange im Vorfeld genau recherchiert. Außerdem stieß er bei seinem Ausflug in die Heimathistorie auf zwei Ereignisse, die sich tatsächlich Mitte des 19. Jahrhunderts zugetragen haben. Einmal will der Hitdorfer Winand Blank die Bürgermeisterwahl in Monheim gewinnen. Zum anderen fand in Köln der Kommunisten-Prozess statt, bei dem Mitglieder der Partei von Karl Marx verurteilt wurden. Es handelte sich um Arbeiter der Mülheimer Tabakfabrik. Was lag also näher, als den aufmüpfigen Heinrich Schiefer von dort einige Rheinkilometer weiter zum Unternehmen Dorff zu versetzen, wo er als „Vorleser“ den Arbeitern beim Rollen der Zigarren Neuigkeiten aus der ganzen Welt vortrug und dabei Marxistische Thesen verbreitete. Ein Spitzel aus Köln soll ihn dingfest machen, währenddessen gewinnt Heinrich bei Dorfkirmes mit Hahneköppen und Schürreskarrenrennen sowohl den Blootwooschpokal als auch das Herz der Wirtstochter Marie. Damit nicht genug der Verwicklungen, es gibt auch noch einen handfesten Kriminalfall: Der todsichere Tresor des Tabakfabrikanten wurde geknackt, Geld und ein wichtiges Dokument sind verschwunden. Derweil werden die Arbeiter aufsässig, rauchen Zigarren und machen sich den Himmel auf Erden. Im neuen Jahr wird das Stück sechs Mal aufgeführt.