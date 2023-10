Ukraine gegen Italien Länderspiel in der Leverkusener Bayarena

Die Bayarena wird zum ersten Mal seit sechs Jahren Schauplatz eines Länderspiels, wenn am 20. November (Anstoß: 20.45 Uhr) die Ukraine und Italien aufeinandertreffen. Bayer 04 hat einer entsprechenden Anfrage des ukrainischen Verbandes zugestimmt, das Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft 2024 in der Heimspielstätte des Fußball-Bundesligisten austragen zu können. Die Ukraine ist durch den Angriffskrieg Russlands auf Ausweichstätten angewiesen, wenn es um die Austragung von Heim-Länderspielen geht. In der EM-Qualifikationsgruppe C rangiert die Ukraine derzeit auf Platz drei, punktgleich hinter den zweitplatzierten Italienern, die ein Spiel weniger absolviert haben. Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung von Bayer 04: „Wir freuen uns darüber, ein kleines Zeichen der Solidarität senden zu können. Für viele ukrainische Menschen, die zurzeit im Rheinland ihre zweite Heimat gefunden haben, ist dieses Spiel in der Bayarena eine großartige Gelegenheit, ihr heimisches Team aus nächster Nähe unterstützen zu können – genauso wie für die zahlreichen italienischen Bürger, die in unserer Region leben. Wir wünschen uns ein friedliches, aber natürlich auch spannendes Fußballfest.“ Der Ticketverkauf startet voraussichtlich am 25. Oktober. Karten für das Länderspiel werden – analog zu den Heimspielen der Werkself – online im Ticketshop unter www.bayer04.de, im Servicecenter und in den Bayer 04-Fanshops erhältlich sein.