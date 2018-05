Leverkusen: Kurzzüge bei der S 6 verärgern die Fahrgäste

Leverkusen Zahlreiche Bahnkunden beklagen Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr. Ein Bahnsprecher verweist auf Reparaturen.

Jörg Nasemann ist sauer. "Das ist eine Meisterleistung der Deutschen Bahn", sagte der Langenfelder ironisch, als er den RP-Bürgermonitor auf den Ärger mit der S-Bahnlinie 6 hinwies. Als er am Dienstag nach Feierabend die S 6 nutzen wollte, sei nur ein Kurzzug vorgefahren. "Da war im Feierabendverkehr der Teufel los. Nach Auskunft anderer Fahrgäste geht das schon länger so."

Auch in den sozialen Medien beschweren sich Pendler, die die S 6 regelmäßig nutzen. Eine Leverkusenerin etwa schreibt: "Warum wird morgens in der Rush-Hour auf der Strecke Essen-Köln, Abfahrt laut Plan um 7.42 Uhr ab Leverkusen Küppersteg, ein Kurzzug eingesetzt, der dann auch noch Verspätung hat, weil es beim Ein- und Ausstieg zu Verzögerungen kommt?" Hinzu komme, dass aktuell sowieso viele Pendler auf S-Bahnen umstiegen, weil die Fernstrecke Düsseldorf-Köln wegen Gleisarbeiten nicht befahrbar sei. Andere User stimmen der Frau zu. Sie werfen der Bahn "komplette Verantwortungslosigkeit" vor.

Als der RP-Bürgermonitor bei dem Unternehmen nachhakte, bestätigte Bahnsprecher Dirk Pohlmann, dass zurzeit tatsächlich Kurzzüge auf der S 6 eingesetzt würden. "Es trifft aber nur auf wenige Fahrten zu. Am Dienstag hielt in Langenfeld insgesamt fünfmal ein Kurzzug." Als Grund dafür nannte Pohlmann notwendige Reparaturarbeiten, die sich zurzeit an den erst wenige Jahre alten Zügen der S 6 häuften. Seit Dezember 2014 verkehren die modernen Züge des Typs ET 422 und ET 423 auf dieser Linie, auf der zuvor bis zu 40 Jahre alte Gespanne mit Loks aus dem Bestand der DDR unterwegs waren. Warum die relativ neuen S 6-Züge repariert werden müssen und während dieser Zeit nicht durch gleich lange S-Bahnen ersetzt werden, vermochte Pohlmann nicht zu sagen. "Wir haben eine gewisse Reserve, die aber begrenzt ist."