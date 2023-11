Kurt-Lorenz-Preis für Leverkusener Buchhändler Manfred Gottschalk gelingt die Quadratur des Kreises

Der Spiegelsaal von Schloss Morsbroich bot am Sonntag die perfekte Kulisse für die Verleihung des Kurt-Lorenz-Preises an Manfred Gottschalk. In festlicher Atmosphäre versammelten sich rund 100 Literaturbegeisterte, Freunde, Unterstützer und Mitarbeiter. Sie waren gekommen, um den Inhaber der Buchhandlung aus Schlebusch und Initiator der Veranstaltungsreihe „Museum Litterale“ mit Oberbürgermeister Uwe Richrath und Roswitha Arnold, Vorsitzende des Kurt-Lorenz-Fördervereins, zu würdigen. „Sein Engagement und seine Leistungen zur Literaturvermittlung“ würden sämtliche Kriterien erfüllen, die mit der Vergabe des Kurt-Lorenz-Preises verbunden seien, verlas Arnold die Begründung der Jury. Die entsprechenden Zutaten seien „gut ausgesuchte Politik- und Sachbücher, Kinderbücher, Romane, Essays und Gedichtbände, Krimis, Biografien, Buchvorstellungen und Autorenlesungen.“