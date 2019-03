Eisenbahnunglück von 1946: Die Lok in der Wupper bei Opladen

Die Lok in der Wupper bei Opladen

Am 9. Februar 1946 stürzte die Lok in die Wupper. Vier Menschen kamen dabei ums Leben. Foto: E. Hölzer/Stadtarchiv Leverkusen

Leichlingen/Opladen Hobbyhistoriker Kurt Kaiß hat Spannendes zu berichten über das Zugunglück von 1946 und die beiden Eisenbahnbrücken, die dabei eine Rolle spielen.

Es war am 9. Februar 1946, als ein von einer Dampflok gezogener Güterzug bei Opladen in die Wupper stürzte. Vier Menschen kamen dabei ums Leben. Kurt Kaiß gab sich mit dieser einfachen Tatsache nicht zufrieden, sondern durchforstete diverse Archive, um mehr über dieses Unglück herauszufinden.

Wann und wo Mittwoch, 10. April, 19 Uhr im Funkenturm in Opladen, Bahnstadtchaussee 8.

Was Kurt Kaiß referiert beim Arbeitskreis Literatur und der Stadtgeschichtlichen Vereinigung über die „Lok in der Wupper“ sowie die Geschichte der beiden Eisenbahnbrücken über die Wupper bei Opladen. Dabei werden neben einer ganzen Reihe historischer Fotografien und Dokumente auch kurze Filmaufnahmen von der im Fluss liegenden Lokomotive gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Aktuell fasziniert ihn die Lok in der Wupper. Mittlerweile weiß er: „Schuld am Bad in der Wupper war das Februar-Hochwasser, das die Brückenpfeiler unterspült hat.“ Die ganze Brücke sei nur ein Provisorium gewesen, berichtet Kaiß.