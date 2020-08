Spende für Wohltätigkeitsauktion in Leverkusen : Wanderstöcke fürs Naturgut

Opladen Kurt Haumer spendet seine Sammlung, die er selbst angefertigt hat, für die Wohltätigkeitsauktion, die die Einrichtung für Umwelterziehung in Opladen in jedem Jahr auf die Beine stellt.

Die Wohltätigkeitsauktion im Naturgut Ophoven hat inzwischen schon Tradition. Seit Jahren setzen sich die Verantwortlichen immer wieder für den guten Zweck ein und generieren Gelder über diesen Termine. Dort werden in der Regel Gegenstände versteigert, die dem Naturgut das Jahr über gespendet werden. Ob und in welchen Rahmen das auch in diesem Jahr stattfinden kann, steht allerdings noch nicht fest.

Eine weitere Spende hat das Naturgut aber trotzdem gerne entgegengenommen. Dabei handelt es sich um Wanderstöcke, die Kurt Haumer angefertigt hat. Der Küster aus Köln, der auch schon als Werkzeugmacher gearbeitet hat, ist in seiner Freizeit gerne in den Wäldern im Rheinland unterwegs. Dort sammelt er die Stöcke, aus denen später die Wanderhilfen werden. Er sucht vor allem kleine Bäume, an denen das Waldgeißblatt wächst. Es kann bis zu zehn Meter hoch an Bäumen empor wachsen. Dabei hinterlässt es Einkerbungen in der Rinde, die den Wanderstöcken eine ganz besondere Note verleihen.