Polizei sucht Zeugen Kunstwerk aus Park gestohlen

Kunstdiebstahl unter freiem Himmel in Köln-Stammheim, nahe der Leverkusener Stadtgrenze. Im dortigen Schlosspark abhanden gekommen ist eine 1,80 Meter große, 40 bis 50 Kilogramm schwere weiße Skulptur der Künstlerin Beate Haltern. Unbekannte haben die Figur vermutlich in der Nacht zu Montag (1. August) aus dem Schlosspark in Stammheim gestohlen.