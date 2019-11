Kunstverein zeigt Werke von Catharina de Rijke : Die Sehnsucht nach Meer

Catharina de Rijke lädt zu ihrer Ausstellung nach Schloss Morsbroich. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Kunstverein zeigt Werke von Catherina de Rijke. Inspiration findet sie am Wasser.

Die niederländische Malerin Catherina de Rijke ist in Rotterdam geboren und hat ihr Atelier in Wiesdorf in Rheinnähe. Obwohl sie schon seit über 30 Jahren in Deutschland lebt und ihr Heimatland nicht wirklich weit weg liegt, sei ihr Identitätsgefühl immer noch niederländisch, gesteht sie und setzt hinzu: „Ich liebe das Meer.“ Diese Ur-Sehnsucht spricht aus ihren vorwiegend abstrakten Bildern.

Der Kunstverein Leverkusen will einen Einblick in ihr Schaffen geben und hat die an Nord- und Zuiderzee verwurzelten Künstlerin in der Reihe „Lokales Fenster“ in die eigenen Ausstellungsräume in den Morsbroicher Schlossremisen eingeladen. Auf die Leverkusener Kunstinsel sozusagen, denn Wasser umgibt die barocke Anlage, wenn es auch nur ein kleiner Graben ist, aber von hoher Symbolkraft. Verläuft er doch genau hinter den beiden Schrägwänden des hinteren Raumes, auf dem bewegtes Wasser zu sehen ist.

Wer hineingeht, der taucht auch in die spiegelnden Wasseroberfläche unter der sich frischgrüne Algen wie dünne Salatblätter von einer Seite zur anderen geschwemmt werden. Mit drei Beamern wird diese Filmsequenz auf die Wände projiziert. Gedreht wurden sie von der WDR-Filmemacherin Bernhardine Schippers, die in Zusammenarbeit mit der Künstlerin an einer Dokumentation über Catharina de Rijke arbeitet. Für ein Porträt müsse sie sich zunächst die Auseinandersetzung mit dem suchen, was die Künstlerin beschäftigt. In diesem Fall das Wasser mit angeschwemmten Algen in Zeeland.

De Rijke fühlte sich nicht nur verstanden, sie ließ sich umgehend zu zehn abstrakten Bildern in den entsprechenden Farbtönen und Strukturen inspirieren, die sie fast lückenlos an die Nachbarwand hängte. In diesem Zusammenhang erscheinen sie wie Stills aus der Bildfolge der Naturaufnahmen. In diesem Raum überwiegen die Grün- und Sandtöne, während im größeren sehr viel mehr Blau im Spiel ist.

Vor allem in der mehrteiligen aktuellen Arbeit „NAP Waterland“. Ausgangspunkt war das zweite zentrale Thema Catharina de Rijkes, die ihre Landschaften immer in Verbindung mit dem menschlichen Körper sieht und so beides in Körperlandschaften zusammenfließen lässt. In diesem Fall hat sie die Person auf ein schlichtes Kleid reduziert und dafür zunächst Schnittmuster aus Zeitschriften und Journalen hergestellt. Erst als diese auf dem Boden des Ateliers ausgebreitet waren, fiel ihr auf, dass Material und Form bereits ein eigenes Werk geschaffen hatten. Denn das recycelte Papier war in Blautönen mit einem Fenster, Vorhängen und Teilen einer sitzenden Person bedruckt, allerdings stand unbeabsichtigt alles genauso Kopf wie bei den Porträts von Georg Baselitz. Von diesem Zufallsprodukt inspiriert gestaltete die Künstlerin die anderen Bilder.