Ausstellung in Leverkusen 36 Lieblingswerke für die Jubiläums-Schau

Der Kunstverein Leverkusen Schloß Morsbroich e. V., so der korrekte Name, feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Begangen wird das an zwei Wochenenden mit einer Ausstellung, die sich aber von den bisherigen Präsentationen in den eigenen Remisen-Räumen unterscheidet. Dieses Mal wurden nämlich nicht gezielt Künstler eingeladen, sondern die 200 Mitglieder um Exponate gebeten, die von ihnen persönlich „Geschätzt und Geliebt“ werden. 36 Personen haben sich daraufhin vorübergehend von einem Bild oder einer Skulptur getrennt, die für sie eine besondere Bedeutung haben, zu der sie eine Geschichte erzählen können. Das ist die einzige Gemeinsamkeit. Und so galt es, für diese Schau ziemlich unterschiedliche Stile, Techniken, Formate und Rahmen in eine gewisse Ordnung zu bringen. Keine leichte Aufgabe für die Kunsthistorikerin und Kunstvereins-Vorsitzende Susanne Wedewer-Pampus. Die Spanne reicht von einer zarten monochrom weißen Papierarbeit mit geprägten und geknickten Linien von Simon Schubert bis zu ausladender Malerei. Einige gaben Kunstwerke ab, die sie von Asien- oder Australienreisen mitgebracht haben.