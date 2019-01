Branchen-Treff : Plastik im Meer – Kunststoffhersteller stellen sich der Kritik

Rheinhard Hoffmann, Vorsitzender Kunststoffland NRW. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Kunststoffindustrie steht für Innovationen, hohe Wertschöpfung und viele Arbeitsplätze. In Leverkusen mit so großen Anbietern wie Covestro (3300 Mitarbeiter) oder Lanxess, erst Recht in Nordrhein-Westfalen mit über tausend meist mittelständischen Firmen, 145.000 Beschäftigten und 37 Milliarden Euro Umsatz. Andererseits greifen die Medien in den vergangenen Monaten häufig Themen wie Umweltverschmutzung der Meere durch Plastik auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Siegfried Grass

Die Industrie stellt sich dem Thema und überschreibt ihren NRW Branchentag 2019 im Bayer-Kasino mit der Frage: „Kunststoff – Innovationstreiber oder Umweltsünder?“. Statt des „oder“ hätte man auch ein „und“ im Titel auswählen können. Denn es gibt neben der Verschmutzung ebenso viele eindeutige Verbesserungen und Erleichterungen im Alltag durch Kunststoffe, was NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart als Teilnehmer einer Podiumsdiskussion zu würdigen wusste: „Man kann sich diese Industrie in Nordrhein-Westfalen nicht wegdenken.“

Hermann Bach, Leiter des Innovations-Managements bei Covestro, sieht in dem Problem auch große Chancen. Es müsse gelingen, gebrauchte Kunststoffe noch besser als neue Rohstoffe zu verwenden. Das sei die große Herausforderung, damit will man der Kritik begegnen, wie sie etwa Katharina Istel vom Naturschutzbund (Nabu) vortrug.

Was nicht einfach ist: Kunststoffe für Verpackungen ließen sich noch recht einfach vermeiden, auch wenn der Verbraucher auf lieb gewonnene Gewohnheiten verzichten müsste. Beim Abrieb von Autoreifen sieht es bereits anders aus. Schließlich werden auch Schuhsohlen immer dünner. Eigentlich nicht sichtbar, aber die Masse macht’s dann schon bei Millionen von Menschen mit noch mehr Schuhen, deren Sohlen sich pulverisieren und über den Wasserkreislauf in den Meeren landen. Aber Mikro-Kunststoff in Kosmetika? Das muss nicht unbedingt sein.

So muss also weiter abgewogen werden, ob die Vorteile der Kunststoffe bei der Dämmung von Häusern oder leichten und stabilen Materialien (beispielsweise beim Automobilbau) letztendlich für die Umwelt nicht überwiegen. „Es gibt fast nie einfache oder widerspruchsfreie Lösungen“, räumte Katharina Istel ein. Und wenn in der Öffentlichkeit gerade die negativen Auswirkungen von zu viel Plastik mehr Raum finden als die Verbesserungen in praktisch allen Lebensbereichen, dann können das die Hersteller als große Herausforderungen betrachten. In Forschung und Lehre ist das Thema Nachhaltigkeit bereits der zentrale Ansatz.