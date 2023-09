Kunststoff aus Leverkusen Covestro unterstützt autonomes Fahren

Noch ist es für den Normalverbraucher Zukunftsmusik: autonomes Fahren schafft neue Möglichkeiten und Freiräume. Doch steht die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer im Vordergrund. .Autonom fahrende Autos müsen „lernen", Hindernisse und Gefahren rechtzeitig zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Dies ist nur durch den Einsatz ausgeklügelter Sensortechnologien möglich. Der Leverkusener Kunststoffspezialist Covsetro ist an diesem Zukunftsprojekt maßgeblich beteiligt. So ist das Unternehmen nach eingenen Angaben „ein führender Anbieter von Materiallösungen für das autonome Fahren“. Es arbeitet mit verschiedenen Partnern am Einsatz von speziellen Polycarbonattypen für die Abdeckscheiben von sogenannten LiDAR-Sensoren. Auf dem International Symposium for Automotive Lighting (ISAL) in Darmstadt stellt das Unternehmen ein Dachmodul mit LiDAR-Sensoren des chinesischen Autoherstellers Human Horizons vor.