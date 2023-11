Ausstellung begleitet Festival im Erholungshaus in Leverkusen Musik in Wellen – wie Roman Nogin Jazz malt

Roman Nogin kommt gerade aus Spanien, aber im Grunde aus Charkow. In der Nähe von Valencia wohnt er seit einigen Monaten, weil der 1976 in der Ukraine geborene Maler fliehen musste. Er lebte bis Februar 2022 nur wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Als die Bombeneinschläge immer näher kamen, machte er sich auf den Weg mit seiner Frau und seinem Kind in den Westen und landete in Spanien.