Kunstrasen in Quettingen : Asche-Zeitalter hat bald ein Ende

Quettingen TuS 05 Quettingen soll endlich einen Kunstrasenplatz erhalten.

Schon seit mindestens zehn Jahren ruht die Hoffnung der Aktiven auf einem Kunstrasenplatz. Zumal die Belästigung durch den Ascheplatz „am Rande des Erträglichen“ angelangt war. Als Oberbürgermeister Uwe Richrath am Dienstag gemeinsam mit dem SPD-Bundestagsabgeordnetem Karl Lauterbach und anderen Politikern die Fördermittel symbolisch überreichte, dankte er dem Verein, weil er unter diesen Bedingungen so lange durchgehalten habe.

Die Zukunft sieht für den Quettinger Verein und seine 1050 Mitglieder – darunter 400 in der Fußballabteilung – um einiges besser aus. Auch die Kinder aus drei Grund- und einer Hauptschule, die diese gesamte Anlage für den Sportunterricht und die Bundesjugendspiele nutzen, dürfen sich freuen. Denn die stark sanierungsbedürftige Sportanlage an der Straße Am Weidenbusch wird mit Hilfe von 1,2 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt zeitgemäß mit Kunstrasen hergerichtet. Das Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ ist Teil des Zukunftsinvestitionsprogramms der Bundesregierung. Deren Ziel ist die Behebung des Investitionsstaus in der sozialen Infrastruktur. Gefördert werden besonders investive Projekte mit sozialer und integrativer Wirkung. „In Quettingen hat das alles gepasst“, stellte Lauterbach fest und bezeichnete den TuS Quettingen als besonders geeigneten Empfänger. Den Sportlern empfahl er abschließend und mit Augenzwinkern: „Schont den Platz, aber nicht die Knochen.“