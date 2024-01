Eberhard Weise ist tot Werksleiter und Mäzen stirbt im Alter von 96 Jahren

„Leuten, die wir in die Provinz holen, müssen wir auch etwas bieten", lautete das Credo des Unternehmens. So bot man Bühnenprogramme im Erholungshaus und Kunstseminare, in denen Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz malten. Auf Weises Vermittlung hin gab Prof. Max Imdahl Seminare für Mitarbeiter: „Arbeiter diskutieren moderne Kunst". In einem anderen Seminar setzten sich Auszubildende mit Literatur auseinander.