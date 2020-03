Personalschwund : Kunstexpertin verlässt Morsbroich – Talfahrt des Museums geht weiter

Leverkusen Die Talfahrt des Museums Morsbroich gewinnt an Tempo: Kuratorin Stefanie Kreuzer (53) verlässt die Stadt Leverkusen.

Dies bestätigte die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion. Die angesehene Kunstexpertin des Leverkusener Museums für zeitgenössische Kunst übernimmt eine Stelle am Kunstmuseum Bonn und wird Leiterin des dortigen Ausstellungsbereiches. Die Leverkusener Stadtspitze weiß nach eigener Angabe seit Anfang März, dass die Museumsmitarbeiterin gehen will. Insider sagen, ihre Abwanderungsabsicht sei schon länger im Umlauf. Nach einer Meldung der „Welt am Sonntag“, soll Kreuzer im Herbst ihre neue Aufgabe in der ehemaligen Bundeshauptstadt übernehmen.