Auf 1000 Quadratmeter : Kunstbasar am Leverkusener Obstweg öffnet

Vorfreude auf den Kunstbasar zeigen die vielen Aussteller schon jetzt und hoffen auf gutes Wetter. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Am Sonntag gibt es in Biesenbach neben vielen Ständen auch Musik und Poesie. 20 Aussteller aus Leverkusen und dem Umland zeigen ihre Werke und Artikel.

Allerlei Künstlerisches, Kreatives und Handgemachtes bietet der zweite Kunstbasar am Obstweg am Sonntag, 8. August, zwischen 11 und 17 Uhr. Rund 20 Aussteller aus Leverkusen, Köln, Kürten und der gesamten Umgebung bauen ihre Verkaufsstände auf einer rund 1000 Quadratmeter großen – etwas versteckt hinter einer Hecke liegenden – Wiese unter freiem Himmel auf. Allerdings werden genügend Hinweisschilder aufgestellt, so dass Besucher den Basar in unmittelbarer Nähe zum Restaurant Claashäuschen in Biesenbach problemlos finden können. Bei Regenwetter wird der Termin um eine Woche auf den 15. August verschoben. Für Besucher gelten die gültigen Coronaregeln: Maske tragen, Abstand halten und Registrierung der Kontaktdaten.

Angeboten werden unter anderem Bilder in allen Techniken und Formaten. Dazu kommen Stofffiguren, die Marion Lang hergestellt hat. Geschenk- und Deko-Artikel aus Glas steuert beispielsweise Senada Reffke bei. Norbert Kaluza – einer der Gastgeber – verkauft Keramik. Birgit Negro hat zahlreiche Bilder in Acryl auf Leinwand geschaffen und veräußert sogenannte „Saatbomben“. Hinzu kommen diverse Collagen und Basteleien aus Textil, Papier, Holz, Glas und sogar Poesiealben.

Doch nicht nur Kunst ist Trumpf an diesem Tag, sondern auch Kultur. Für musikalische Begleitung sorgen Anna Gold auf der Violine und Klaus Jakobi auf dem Saxophon. Zwischendurch rezitiert der Leverkusener Poet Martin König aus seinem Repertoire. Er beschreibt das bevorstehende Ereignis so: „Ein kleiner verwunschener Weg führt zu dem fantastischen Ambiente auf die Wiese am Obstweg. Die Liebe zur Kunst verzaubert in der poetischen Verbindung von Malerei, plastischen Werken, Musik und Dichtkunst ihre Urheberinnen und Urheber mit denen, die ihre Sinne davon gefangen nehmen lassen möchten und bleibende Impressionen mit ihren Händen und ihren Herzen in ihre eigene Welt entführen möchten.“