Licht-Künstlerin aus Israel in Leverkusen : Experimente mit Buchstabensalat

Die israelische Licht-Künstlerin Hagar Elazari greift zurück auf Kunst vergangener Zeiten – mit Hilfe von Technologien des 21. Jahrhunderts. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Schlebusch Fallendes Herbstlaub im künstliche Acrylglas-Kasten und motivierende Aussprüche – die Arbeiten von Hagar Elazari sind in den Remisen von Schloss Morsbroich zu sehen.

Die Augen müssen sich erst gewöhnen an die Dunkelheit, die jede einzelne Arbeit von Hagar Elazari in Szene setzt. Die junge, aus Israel stammende Künstlerin arbeitet mit moderner Leucht-Technik, die sie nutzt wie einen Experimentierkasten, um Gedanken in ruhige, poetische Kunstwerke zu übersetzen.

Für den Kunstverein Leverkusen, in deren Räumen ihre Arbeiten von heute an bis zum 18. Oktober gezeigt werden, ist es eine ungewöhnliche Ausstellung und ein Experiment an der Schnittstelle von Kultur und Informatik. Weiß doch niemand, wohin die digitale Reise in der Kunst des 21. Jahrhunderts geht. Hagar Elazaris Lebenslauf ist eher ungewöhnlich, sie ist zunächst Informatikerin und nutzt dieses Wissen als Handwerk für die Kunst.

Info Gespräch mit Künstlerin ist am 4. Oktober Die Ausstellung von Hagar Elazari „Crossroad“ wird heute, 17. September, von 17 bis 21 Uhr eröffnet (Mundschutz, maximal zehn Besucher gleichzeitig) und ist bis 18. Oktober beim Kunstverein Leverkusen in den Remisen von Schloss Morsbroich zu sehen. Ab 20. September geöffnet: Fr 13-17, Sa/So 11-17 Uhr, sowie in der 16. Leverkusener Kunstnacht am 9. Oktober 18 bis 24 Uhr. Gespräch mit Hagar Elazari und Susanne Wedewer-Pampus am Sonntag, 4. Oktober, 12 bis 15 Uhr.

Das kann die Faszinantion eines Herbstwaldes mit verfärbtem, fallenden Laub sein. Für jemanden, der aus einer Wüstenregion kommt, hat der Lauf der Jahreszeiten wohl seinen ganz besonderen Reiz. Für ihre brandneue Arbeit „Waldweg im Herbst“ hat sie gesammeltes Laub und trockene Äste in transparente Acrylglaskästen auf Augenhöhe geklebt und gehängt, so dass sie sich im leichten Luftstrom sogar bewegen und zu tanzen scheinen wie die Blätter im Wald. Die Wirkung von Licht und Schatten tut ein übriges. Dieses total künstliche Arrangement ist ein kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit, die jeder kennt. Ähnlich wie Besucher eines Aquariums ein kleines Stückchen Meer sicher und trocken umrunden können.

Anders als diese poetische Arbeit in warmen Farben sticht ihr „Meteo Generative“ ins Auge. Auf vier schmalen Bildschirmen nebeneinander hat sie Wetterdaten in farbige Pixel übersetzt, jedes nach einem anderen Algorithmus. Was also aussieht wie eine zufällig bunte Farbskala, ist in Wirklichkeit wissenschaftliches Datenmaterial der Metereologie, die der normale Besucher nicht lesen kann. Zahlen und Daten sagen nichts ohne Kontext und werfen Fragen auf. Wie ist das tatsächlich mit angeblich gesicherten Erkenntnissen? Wie mit dem vermeintlichen Durchblick in den Gesetzmäßigkeiten der analogen Welt? Aus dieser bezog Hagar Elazari die Strukturen für ihre „Arabesque“. Es sind tatsächlich die Muster historischer Fliesen aus alten Häusern, die sie mit zwei verschiedenen Techniken in leuchtende Bilder übertrug. Weil sich mit Strom Farben und Linien einzeln schalten lassen, entstehen im Wechsel stets neue Bilder, die Teile des Ganzen hervorheben und andere dunkel lassen. Wie dieselben Steine in einem Kaleidoskop durch Drehung das Bild wandeln.