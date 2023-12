Aktion in Leverkusen „Kunst in Schlebuscher Schaufenstern“ hat sieben Gewinner

Ganz Neugierige packten ihre Bilder noch an Ort und Stelle aus. Doch die meisten sparten die Überraschung für Weihnachten auf. Soviel war sicher: Alle sieben Teilnehmer freuten sich über die Bilder, die sie bei einem Preisausschreiben der Schlebuscher Werbe- und Fördergemeinschaft gewonnen hatten und die Hans-Peter Teitscheid am Dienstagabend im Alten Bürgermeisteramt im Beisein der Kunstschaffenden überreichte. Mehr als 200 Menschen hatten sich an dem Ratespaß beteiligt, den Teitscheid vor genau 30 Jahren zum ersten Mal initiierte. „Die Aktion war ein voller Erfolg“, verkündete er jetzt zufrieden.