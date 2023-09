Kultur in Leverkusen Mit Humor gegen Kinderängste

Sehr viel turbulenter wird es bei dem musikalischen Open-Air-Spektakel, das Kulturstadtlev am Sonntagnachmittag um 15 Uhr als einstündige Familienvorstellung (und am Montag für Schulklassen) anbietet. M.O.D. – Master of Desaster ist auf dem Forum-Vorplatz (bei Regen im Terrassensaal zu Gast. Das Bonner Theater Marabu hat eine Stückentwicklung für Publikum ab sechs Jahren kreiert, das sich bestens für eine Spielzeiteröffnung der Kindertheater-Reihe „mit Pauken und Trompeten“ eignet. M.o.D. geht in spielerischer Form auf Sorgen von Kindern ein: Eine ganz besondere Einsatztruppe kommt dabei auf öffentliche Plätze um Ordnung zu schaffen. Die Truppe erledigt alles mit Hingabe, spielt dabei gern auch eine Blasmusik oder trällert ein Liedchen. Doch dieses Mal ist alles anders. Plötzlich steht da ein mysteriöser Gegenstand, der niemandem zu gehören scheint. Wie kommt der dahin? Mit viel absurdem Humor, spannenden Aktionen und blecherner Musik spielt das Ensemble gegen die Sorgen und Ängste der Gegenwart an und demonstriert unerschütterliche Zuversicht. Es spielen mit: Silas Eifler (Helikon Tuba), Tobias Gubesch (Posaune), Julia Hoffstaedter (Klarinette), Tina Jücker (Saxophon), Leonhard Spies (Trompete) und Claus Overkamp (Trommel). Karten kosten neun, ermäßigt 6,50 Euro.