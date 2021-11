Nuancen des Ausdrucks bei einem Programm mit französischen Komponisten : Zweiter Klassiksonntag begeistert das Publikum

Leverkusen Die Westdeutsche Sinfonia Leverkusen zeigte Nuancen des Ausdrucks bei einem Programm mit ausschließlich französischen Komponisten. Sologeigerin Alissa Margulis zog das Publikum in ihren Bann.

Natürlich nur, weil seine handverlesene Mannschaft, die er von den ersten Pulten verschiedener Orchester in NRW rekrutiert, sich ganz und gar darauf einlässt. Mit unglaublicher Intensität steigern sie einen dramatischen Aufbau oder wuseln sich in generöser Zurückhaltung die Finger wund, um so im zweiten Satz die Solomelodie der Oboe auf Händen zu tragen oder in der folgenden Sicilienne dem Stelldichein von Harfe und Flöte den Vortritt zu lassen. Ein feiner Einstand, bevor sich das Orchester als verlässlicher Partner der Sologeigerin Alissa Margulis erweisen sollte, der das Publikum bereits nach der Introduction des nachfolgenden Rondo capriccioso von Camille Saint-Saëns zu Füßen lag. So gemäßigt getragen das spanisch inspirierte Werk auch beginnt, erfüllt es doch den Hauptzweck eines Solokonzertes: zeigen, was in dem Instrument steckt. Vorausgesetzt, die Spielerin weiß Virtuosität und Technik so mit Herz und musikalischem Ausdruck zu verbinden wie Margulis. Bei ihrem zweiten Auftritt gehörte ihr dann für eine Weile die ungeteilte Aufmerksamkeit. Maurice Rave - sozusagen Enkelschüler von Saint-Saëns, der Lehrer von Fauré war, bei dem Wiederum Ravel studierte - hat der Solo-Violine einen langen ersten Teil in die Partitur seiner „Tzigane“-Rhapsodie geschrieben. Nach diesem herben Prolog sorgen zunächst Harfe und Celesta als erste Begleiter für exotisches Flair, bevor sich die Orchesterkollegen dazugesellen und das von ungarischer Roma-Musik inspirierte Stück sicher in die rasant Fahrt aufnehmende Schlusssteigerung führen.