KulturStadtLev eröffnet neue Spielzeit : Fantasie, Akrobatik und Tempo

Mit faszinierendem Zirkustheater eröffnete KulturStadtLev die neue Spielzeit und die Jubiläumsfeiern 50 Jahre Forum

Die laute Geräuschkulisse erinnert an Straßentheater irgendwo in der Fußgängerzone. Ein Mann springt auf einem kleinen Trampolin und landet mal auf der Holzplatte daneben, dann an einer senkrechten Stange. Nichts Spektakuläres, jedenfalls für das Publikum im Saal, das eine Art Zirkuscompagnie zur Eröffnung der neuen Spielzeit bei KulturStadtLev erwartet.