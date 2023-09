Kulturstadtlev meldet sich nach Herbstferien mit Theater und Konzerten zurück Politthriller und Nonsens auf der Forum-Bühne

Am 18. Oktober 2018 wurde der größte Steuerraub in der Geschichte Europas öffentlich gemacht, die Cum-Ex-Geschäfte. Regisseur Helge Schmidt begleitete den journalistischen Prozess über Monate und übersetzte die Rechercheergebnisse in einen Wirtschaftsthriller über die Parallelgesellschaft eines entfesselten Finanzwesens. An diesem 18. Oktober ist das Schauspiel von Franziska Bulban und Alexandra Rojkov im großen Forum-Saal zu sehen. Im Spielplan der Kulturstadtlev ist es eines von drei zeitgenössischen Schauspielen mit besonderer gesellschaftspolitischer Relevanz.