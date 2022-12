Januar-Programm in Leverkusen Licht und Lautsprecher an für die Kultur

Das Jahr 2023 läutet Kulturstadtlev mit dem traditionellen Neujahrskonzert am 1. Januar um 17 Uhr im Spiegelsaal von Schloss Morsbroich ein. Weil diese Vorstellung längst ausverkauft ist, gibt es dasselbe Programm „Swinging into the New Year“ erstmals in einem ein vorgeschalteten Zusatzkonzert, das um 14 Uhr beginnt und für das noch Tickets erhältlich sind. Die Mischung aus Eleganz und Übermut, Humor und Lebenslust, die bei Classic Jazz von Louis Armstrong, Duke Ellington und anderen zu erwarten ist, hat offenbar genau den Publikumsgeschmack getroffen.