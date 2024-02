Der Kultur-März in Leverkusen Schweinehund trifft weißes Rössl

Zum Frühjahr sind zwei internationale Tanz Neuproduktionen aus den Niederlanden im Forum zu Gast. am 6. März zeigt die Compagnie „Another Kind of Blue“ aus Den Haag das neue Programm des Leiters, Gründers und Choreografen David Middendorp mit dem Titel „Digital Twin“, das erst kürzlich beim Holland Dance Festival uraufgeführt wurde. Ein Stück, das die digitale Welt mit dem Tanz vereint. Als Deutsche Erstaufführung folgt am 11. April ein Gastspiel der Compagnie Introdans „Spring. Ein Mauro Bigonzetti-Abend“. Es ist die einzige Vorstellung in Deutschland in der Frühjahrs-Tournee von Introdans.