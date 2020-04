Stadt und Bayer Kultur hoffen auf die zweite Jahreshälfte : Kultur könnte ab Sommer zart anlaufen

Kuturdezernent Marc Adomat (l.) und Bayer-Kultur-Chef Thomas Helfrich hoffen auf die Wiederbelebung der Kultur in der zweiten Jahreshälfte. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Stadt und Bayer Kultur setzen auf die zweite Jahreshälfte, um ausgefallene Veranstaltungen nachholen zu können.

Es gibt doch noch gute Nachrichten in diesen Tagen: Ausgefallene Veranstaltungen der Kulturstadt Leverkusen werden nachgeholt. Und obwohl Bayer Kultur die Spielzeit 2019/2020 am Mittwoch vorzeitig beendet hat, gibt es – von Ausnahmen abgesehen – auch im Erholungshaus einen Ersatz für fast alle abgesagten Veranstaltungen. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, außerdem sind weitere flexible Lösungen vorgesehen. Sämtliche Abonnenten werden entsprechend informiert.

Wann genau das kulturelle Leben in der Stadt wieder aufgenommen wird, das vermochten weder Marc Adomat, Kulturdezernent der Stadt, noch Thomas Helfrich, Leiter Kultur bei Bayer, zu sagen. Beide hatten am Mittwoch zu einer ungewöhnlichen Pressekonferenz mit Mundschutz, im Freien vor dem Rathaus und unter Wahrung des vorgeschriebenen Sicherheitsabstandes eingeladen. Dabei betonten beide Kulturanbieter mehrfach die gute Zusammenarbeit in der Corona-Krise.