Das wird bei der Städtischen Kultur Leverkusen im Februar gezeigt „Salut Salon“ – musikalische Entführung in die Zauberwelt

Was wäre, wenn das Vermögen reicher Menschen nach deren Tod nicht automatisch an die Nachkommen vererbt, sondern per Losverfahren verteilt würde? In der Komödie „Jeeps“ wird das per Gesetzesreform eingeführt. Die Burghofbühne Dinslaken zeigt das Schauspiel von Nora Abdel-Maksoud am Dienstag, 20. Februar um 19.30 Uhr im Forum Studio. Um 18.45 Uhr gibt es dazu eine Werkeinführung in der Galerie.