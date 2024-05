Bayer Kultur zu später Stunde in Leverkusen „Lounge Night“ im Erholungshaus

Das hatte ein bisschen was von einem Kultur-Experiment: ein Konzert am späten Abend, dazu Matten als Liegeflächen für die Zuhörer um den Flügel von Pianistin Beatrice Berrut drapiert. „Die Gäste werden auf unserer Bühne unter einem Sternenhimmel liegen“, kündigte Bayer Kultur an, zu dessen diesjährigem Festivalprogramm der Abend gehörte. Allein: Richtig viele Sterne gab es am Bühnenhimmel nicht zu sehen in der „Lounge Night“.