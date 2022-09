Leverkusener Kultur : Improvisation, Kunst und geistliche Musik in der Christuskirche

Seit vier Jahren öffnet das VokalOrchester NRW mit seinen Kompositionen und Improvisationen Herz und Seele des Publikums. Jetzt trat es in der Christuskirche in Wiesdorf auf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Nach dem erfolgreichen Auftritt des VokalOrchesters NRW folgt in der Christuskirche als nächstes am Dienstag, 18. Oktober, ein Klavierkonzert zum 250. Geburtstag des in Witzhelden geborenen Komponisten und Musikers Johann Wilhelm Wilms.

Das Überraschende suchen die Mitglieder des Ensembles „VokalOrchester NRW“. Am Samstag trat dieser ungewöhnliche Chor mit eigenen Arrangements, Kompositionen und verschiedenen Improvisationen in der Wiesdorfer Christuskirche auf.

Und so geht es weiter im Kulturprogramm der Evangelischen Kirchengemeinde Leverkusen-Mitte:

Am Dienstag, 18. Oktober, 18 Uhr, gibt der Monheimer Pianist Oliver Drechsel in der Christuskirche, Dönhoffstraße 2, ein Klavierkonzert zum 250. Geburtstag des in Witzhelden geborenen Komponisten und Musikers Johann Wilhelm Wilms (Eintritt frei, Spenden willkommen). Unter dem Titel „O, könnt ich fliegen…“ folgt am Sonntag, 6. November, 17 Uhr, an selber Stelle ein Konzert der Stadtkantorei Leverkusen zu ihrem 60-jährigen Bestehen. Zwei romantische Stücke stehen auf dem Programm. „Hör mein Bitten“ von Felix Mendelssohn Bartholdy sowie die Messe in g-Moll (opus 4) von Camille Saint-Saëns.

Außerdem läuft in der Christuskirche die Ausstellung „Stimmen der Stille – Papierarbeiten, Objekte und Installationen von Mirela Anura“ (bis 20. November). Mit dieser Schau beteiligt sich die Kirchengemeinde auch an der Leverkusener Kunstnacht am Freitag, 28. Oktober, 18 Uhr. Dazu gibt es fünf zwölfminütige Konzerte zu jeder vollen Stunde sowie eine Gospel-Werkstatt.

