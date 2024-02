Die Zukunft ist eingeläutet: Besondere Aufführung im Forum Leverkusen Der Tanz mit dem digitalen Zwilling

Kurz nach der Uraufführung beim „Holland Dance Festival“ in Den Haag wird am nächsten Mittwoch, 6. März, um 19.30 Uhr ein absolut ungewöhnliches Tanz-Ereignis im Forum zu sehen sein. „Digital Twin“ ist das Programm mit Choreografien von David Middendorp überschrieben, in dem Tänzer selbst ihren persönlichen Zwilling auf der Leinwand kreieren. Sie sind mit mehreren Tracking-Points am Körper ausgestattet, die ihre eigene Muskel-Bewegung ins Digitale übersetzen.