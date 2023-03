Angebot für Leverkusen Kultur gratis für Schulen und Kitas

Schulen und Kindertagesstätten in Leverkusen können sich auf das Kinder- und Jugendprogramm von Kulturstadtlev in der nächsten Spielzeit freuen. Denn sie können die Theater- oder Konzertbesuche an Vormittagen künftig kostenfrei buchen. Das wurde in den Ausschüssen und im Rat der Stadt Leverkusen einstimmig beschlossen.