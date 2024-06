Kultfestival „Street Life“ geht in Leverkusen in die 26. Runde Musik ist an der Hauptstraße Trumpf

Info

Auftakt zum 26. Musikfestival „Street Life“ ist am Freitag, 2. August, um 17 Uhr. Das Musikprogramm am Samstag, 3. August, beginnt ab 11.45 Uhr, am Sonntag, 4. August, ab 11 Uhr. Weitere Einzelheiten und eine genaue Übersicht über den Ablauf werden demnächst im Internet auf der Seite von Jazz Lev (www.jazz-lev.de) veröffentlicht, kündigt der Verein an.