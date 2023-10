Frage an Marktbesucher in Leverkusen: Wie schwer ist dieser Kürbis? Gewichtheben nach Schlebuscher Art

Der Herbst ist Kürbiszeit. 2022 wurden laut Bundeslandwirtschaftsministerium 92.663 Tonnen an Speisekürbissen im Freiland geerntet, um später als Kürbissüppchen und Co. auf Esszimmertischen zu landen. Um die Kürbiszeit einzuläuten, veranstaltet die Deutsche Marktgilde, Betreiber unter anderem des Wochenmarkts in Schlebusch, ein kleines Ratespiel. „Wir laden die Marktkunden zum Kürbisschätzen ein“, sagte Martin Rosmiarek von der Deutschen Marktgilde im Vorfeld. „Für die drei besten Schätzversuche gibt es Taschen gefüllt mit Schlebuscher Marktprodukten.“ Was mussten die Marktbesucher am vergangenen Samstag dafür tun? Einen ordentlich großen Kürbis hochheben, das Gewicht schätzen und auf einer Teilnahmekarte notieren.