Wandmalerei im Leverkusener Schloss Mit Fineliner auf der Spur des Lebens

Als „Wandmalerei mit Fineliner“ ist ein Workshop für Jugendliche ausgeschrieben, der am kommenden Wochenende im Museum Morsbroich stattfindet. Tatsächlich wird die Wand im historischen Schloss aber nicht wirklich mit einer Art Filzschreiber bemalt, sondern mit Pinsel und Wandfarbe. Die allerdings trägt Gabriela Oberkofler in ganz feinen Linien auf. Den Anfang hat die Künstlerin, die sich mit sieben weiteren Kollegen zur langfristigen Zusammenarbeit mit dem Museum verpflichtet hat, längst gemacht. Mit Unterstützung einer Studentin der Düsseldorfer Kunst-Akademie hat sie die zuvor akribisch genau im Maßstab eins zu eins auf Papier skizzierten Motive auf eine Wand im Kleinen Spiegelsaal übertragen. „Mit wenig Wasser und sehr zeichnerisch“, beschreibt sie die Wandmalerei, die Motive und Formen aus der üppig gestalteten Stuckdecke aufgreift. Die dargestellten üppigen Körper, und Tiere in Kombination mit Pflanzen, so wie sie der Tradition des Rokoko entspricht, war für sie Ausgangspunkt. So wie sie sich bei ihrer künstlerischen Tätigkeit immer auf die Architektur einstellt und grundsätzlich die Natur mit einbezieht, denn Gabriela Oberkofler empfindet sich selbst als Künstlerin und Bäuerin.