Künstler aus Leverkusen und Schwedt begegnen einander im Künstlerbunker : Ost trifft West – Künstler aus Schwedt zeigen ihre Werke

Am Kunst-Dialog zwischen Ost und West beteiligt sich der Leverkusener Künstler Jörg Steinert mit einer Steinskulptur. . Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Künstler aus Leverkusen und Schwedt begegnen sich im Künstlerbunker

Von Monika Klein

Gleich nach der Wende 1989 haben sich Künstler aus Schwedt und Leverkusen zum Austausch getroffen. Es gab gegenseitige Besuche mit Ausstellungen und Symposien. Nach etwa 17 Jahren Pause lebt die Beziehung nun wieder auf. 30 Jahre nach dem Mauerfall hat die AG Leverkusener Künstler Schwedter Kollegen zu einer gemeinsamen Ausstellung eingeladen, die am Sonntag im Künstlerbunker eröffnet wird.

Unter der Überschrift „Positionen“ zeigen 15 hiesige Künstler und fünf Gäste ihre persönlichen Positionierungen in der Kunst. Einige sind eindeutig politisch und zeitkritisch, andere verstanden die Aufforderung eher so, dass sie etwas von dem Umfeld zeigen, in dem sie arbeiten und das sie beschäftigt. Das trifft besonders auf die Schwedter zu, die in weitläufiger Landschaft leben und deren Bilder von der Schönheit der Natur im Naturpark unteres Odertal geprägt sind.

So wie bei Marianne Thiemer, die in Aquarelltechnik die weiten, gelbleuchtenden Rapsfelder oder rot getünchte Mohnflächen malte oder die massive Schwedter Steinbrücke in Szene setzte. Als Theater-Fotograf hat Karl Heinz Wendland nicht nur Schauspieler in ihrer Maske verewigt, sondern auch einen Künstler so in der Natur positioniert als stehe er auf der Bühne. Abstrakt kubistische Bilder sind von Siegfried Mehl zu sehen und die Druckgrafiken von Lysann Vahrenhold gehen einen Dialog mit einer Stein-Skulptur von Jörg Steinert ein. Der Bildhauer hat nicht nur den Transport für alle Gäste übernommen, sondern trägt selbst den größten Teil zu dieser künstlerischen Begegnung bei. Die Steinarbeiten sind aus Findlingen der Region geschlagen und glatt größtenteils poliert. Überall verteilt stehen seine Bronze-Pferde, die er selbst als Bildnisse von Seelenzuständen bezeichnet, weil die Modelle in relativ kurzer Zeit aus Wachsplättchen geformt wurden von denen es nur einen Unikat-Abdruck gibt. Wie das technisch funktioniert, lässt sich sehr schön an einem halb fertigen Modell am Eingnag nachvollziehen.