Künstler aus Leverkusen : Winfried Gille holt die Kunst auf die Straße

Hat die Welt das Virus im Griff? Winfried Gille, er lebt jetzt im Westerwald, überlässt die Antwort dem Betrachter. Foto: Wilfried Gille

Leverkusen Der Künstler aus Leverkusen setzt die Welt mit Coronavirus vor die Tür seines Ateliers.

Das aktuelle Geschehen hat der Künstler Winfried Gille schon immer auf seine kreative Weise und meistens mit einem gewissen Augenzwinkern kommentiert. Jetzt hat er die Welt mitsamt dem besagten Coronavirus ganz einfach vor die Tür gesetzt.

Auf einem Schild — darunter steht sein wichtigster Wunsch für alle Passanten, die vorbeikommen und mit einem Schmunzeln im Gesicht davor stehen bleiben: Bleibt gesund!

„Man darf gerade in diesen Zeiten den Humor nicht verlieren“, findet Gille, der zwar vor einigen Jahren seinen Wohnsitz von Diepental in den Westerwald verlegt hat, und wo neben seinem Haus viel Platz zum Arbeiten in seiner Atelierwerkstatt ist.

Den Kontakt zu den früheren Kollegen hat er dabei nicht verloren. Er gehört auch nach wie vor der AG Leverkusener Künstler an, an deren Ausstellungen und Projekten sich Winfried Gille weiterhin beteiligt – meistens mit Objekten und Installationen zu dem, was ihn und seine Mitmenschen gerade bewegt.

Die menschliche Figur mit dem Globus-Kopf, die er aus einem Netz von Eisenbändern geschweißt und geformt hat, war sowieso gerade in Arbeit, erzählt Gille. Da lag es irgendwie nahe, ihr den Virus im XXL-Format in die hohle Hand zu legen. Und: „Wenn die Menschen nicht mehr zur Kunst kommen können, dann kommt die Kunst eben auf die Straße.“

Das praktiziert Winfried Gille übrigens nicht erst seit der Ausgangsbeschränkung. „Ich stelle jeden Monat etwas anderes hin“, erzählt er. Spaziergänger, die im 250-Seelendorf ihre Runde drehen, würden immer mit Neugier beobachten, was sich „der verrückte Künstler“ wieder hat einfallen lassen. Und nicht wenige regt er damit zu Gesprächen, zum Nachdenken an.

Zu Ostern wird er das Virus gegen ein Ei austauschen. In der neuen Heimat, in der Gille und seine Frau mit ihrer offenen und positiven Art sofort von der Gemeinschaft aufgenommen wurden, laufe das Leben derzeit gar nicht so viel anders als sonst, meint er, außer, dass man noch mehr aufeinander achte. „Wenn man jemand mehrere Tage nicht gesehen hat, ruft man einfach mal an.“

Kontakt mit größerem Abstand als in der Stadt habe man hier im Dorf schon immer gehalten, aber ohne Argwohn. Man unterhalte sich über den Gartenzaun oder begrüße sich durch das offene Fenster. Außerdem hält man sich über eine Whatsapp-Gruppe, die eigentlich für den Chor gedacht war, auf dem Laufenden.

Am vergangenen Samstag hätten alle das gemacht, was auch sonst an einem sonnigen Frühlingstag ansteht: „Im Garten buddeln und am Haus werkeln.“

Und in diesen Tagen vielleicht darüber nachdenken, was wirklich wichtig ist im Leben.