Es wird heiß in Leverkusen Kühle Fluchtorte gegen die Hitzewelle

Kühle Plätze Die Stadt hat die Bürger über ihre Homepage aufgefordert, ihre liebsten Plätze zu nennen, also solche, wo es kühl und schattig ist. 25 Tipps gibt es bereits: Sie reichen von schattigen Ufern an Hitdorfer See, Ophovener Weiher oder Silbersee über eine schattige Bank an der Teltower Straße, schattige Plätze rund um Waldhaus Römer, Wiembachallee, Ruhlachstraße bis zum Bachlauf im nördlichen Bürgerbusch, Schatten hinter dem Stadtarchiv in Opladen, unter großen Walnussbäumen am Sensenhammer, bis zu einem schattigen Spielplatz für Familien an der Spreestraße und vielem mehr. Weitere Tipps im Netz unter: https://beteiligung.nrw.de/portal/leverkusen/beteiligung/themen/1003130