Einsatz in Schlebusch : Küchenbrand in Gaststätte selbst gelöscht

Feuerwehreinsatz an der Bergischen Landstraße. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Zu heiß gekocht wurde offenbar am Dienstagabend in einer Gasstätte an der Bergischen Landstraße.

Um 18.48 Uhr wurde der Feuerwehr nach einem Küchenbrand alarmiert. Die angerückten Einsatzkräfte sahen starken Rauch aus einem Fenster dringen. Das Küchenpersonal hatte bereits das Feuer mit einem Handlöscher erstickt.

(bu)