Neue Parkplätze? : Schloss – „Todesstoß für die Natur“

Leverkusen Naturschützer kritisieren Parkplatzerweiterung in Morsbroich.

(bu) In die Diskussion um die vom Museumsverein geplante Erweiterung des Schlossparks um rund 100 Parkplätze haben sich die Naturschutzverbände Nabu und BUND eingeschaltet und sich klar gegen eine solche Erweiterung ausgesprochen. „Wir Naturschutzverbände können uns nicht vorstellen, dass in der heutigen Zeit, wo jedem die Wichtigkeit von Natur in der Stadt bekannt ist, eine Förderung erfolgt, die gleichzeitig eine Versiegelung von Landschaft – durch eine Verringerung des Schlossparkes – mit sich bringt“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.