Kritik an Betreibergesellschaft „Die Fähre ist Hitdorfer Geschichte“

Kraski, unterstützt Bilitzki: „Es kann nicht sein, dass wir uns von einer Ankündigung zur nächsten hangeln. Ich würde mir wünschen, dass die Verantwortlichen aus ihren Versprechen die Fähre in Hitdorf zu erhalten endlich Realität machen würden.” Der Vorsitzende der CDU Hitdorf richtet seine Kritik an die Städte Köln und Leverkusen aber auch an die HGK die bisher keine Lösung gefunden haben. „Wichtig ist, dass die Bürgerinnen und Bürger mitgenommen werden.”, so Kraski weiter. Bilitzki kennt die Historie der Fährfahrt in Hitdorf. Das Heimatmuseum verfügt über eine große Sammlung von Zeitungsartikeln und Bildern zur Hitdorfer Fähre. „Die Hitdorfer Fähre ist Hitdorfer Geschichte. Wenn es uns nicht gelingt, diese zu retten, dann werden wir ebenfalls Geschichte schreiben. Leider nicht im Positiven”, betont Bilitzki.