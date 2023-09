Treffen in Leverkusen Krisenrunde der Wirtschaft mit Minister Lauterbach

Die Fassade der 2020 für 80 Millionen Euro errichteten neuen Covestro-Zentrale an der B 8 glänzt am Montag im Sonnenlicht. Es soll heiß werden. Mitarbeiter, die den Tag nicht im Homeoffice verbringen, treffen ein, wollen aber lieber nicht mit der Presse reden. Fast alle winken ab, freundlich, aber bestimmt. Einer sagt dann doch noch was. Für eine Einschätzung sei es noch zu früh, sagt der Ingenieur, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will. „Man muss erst mal abwarten.“ Die mögliche Übernahme von Covestro durch den arabischen Investor Adnoc habe zwei Seiten. Ja, es sei ein Ölkonzern, doch einer mit großen finanziellen Möglichkeiten. „Das Wichtigste ist, dass man seinen Job behält“, sagt der Mann. Allzu große Sorgen um den Job macht er sich aber nicht. „Fachkräfte werden dringend gesucht.“