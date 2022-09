Info-Abend am 13. September : Kripo Köln klärt Leverkusener Eltern über Online-Gefahren auf

Leverkusen/Köln Polizeihauptkommissar Dirk Beerhenke beantwortet Fragen wie: Warum sind viele Programme kostenlos? Welche Fotos, Videos, Streams „dürfen“ online gehen? An wen werden sie freiwillig und vermutlich „für immer“ geliefert? Wer hat Kontakt zu meinem Kind?

Gewaltvideos und Pornos, Anbahnung von Missbrauchsversuchen, kommerzielle Ausbeutung – im Internet warten nicht nur harmlose Unterhaltung und Wissenswertes auf Kinder und Jugendliche. Mit der dunklen Seite des Internets befasst sich am Dienstag, 13. September, ein Online-Elternabend der Kölner Polizei . Auch Leverkusener Eltern sind willkommen, Antworten auf wichtige Fragen im Zusammenhang mit der Nutzung von Smartphone , Tablet und Co. zu finden.

Referent ist Polizeihauptkommissar Dirk Beerhenke. Unter dem Titel „Begleitung in die digitale Welt – Erziehungsbeauftragte am Puls der Zeit“ befasst sich der Experte der Kölner Polizei unter anderen mit folgenden Fragen: Was sind Daten und wer besitzt sie? Warum sind viele Programme kostenlos? Was sind „APP-Rechte“? Welche Fotos, Videos, Streams „dürfen“ online gehen? An wen werden sie freiwillig und vermutlich „für immer“ geliefert? Sind alle Chatprogramme gut? Was bedeutet „Strafverfolgung“? Wer hat Kontakt zu meinem Kind? Wie verbreitet ist Cybergrooming?