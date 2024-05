Kraftstoff auf der Fahrbahn Kreuzung in Lützenkirchen gesperrt

Autofahrer müssen Umwege fahren. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug hat am Freitagmorgen in Lützenkirchen (Holzhausen) Kraftstoff verloren, was die Fahrbahn rutschig und gefährlich macht. Seit 11.15 Uhr sind Feuerwehr, Polizei, Ordnungsdienst und Technische Betriebe im Einsatz. Die Helfer folgen der Spur des verlorenen Öls oder Benzins und streuen die Flüssigkeit mit Bindemittel ab. Die Kreuzung Quettinger Straße/Lützenkirchener Straße ist bis auf weiteres komplett gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.