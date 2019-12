Geburtshilfe : Kreißsaal des Klinikums ist wieder geöffnet

Leverkusen (bu) Nach einer vorübergehenden Schließung ist der Kreißsaal des Klinikums wieder geöffnet. Akuter Hebammenmangel und zusätzlich einige Krankmeldungen hatten am vergangenen Wochenende die Schließung des Kreißsaals notwendig gemacht.

Das Klinikum hatte über viele Kanäle darüber informiert, so kamen am vergangenen Wochenende nur insgesamt vier Frauen ins Klinikum. „Bei zwei von ihnen waren die Wehen rückläufig, so dass sie wieder nach Hause gehen konnten, die beiden anderen wurden in das St. Remigius Krankenhaus umgeleitet bzw. verlegt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikums.