Asphaltierungsarbeiten von Freitag bis Sonntag : Europaallee am Wochenende teilgesperrt

Europaallee am Wochenende teilgesperrt

Der neue Kreisverkehr an der Lützenkirchener Straße/Europaallee soll Anfang Dezember fertig gestellt sein. Foto: Uwe Miserius/Uwe Miseirus

Leverkusen-Opladen Am 4. Dezember soll sie komplett fertig sein, Opladens neue Nord-Süd-Verkehrsachse. Am Wochenende muss die Europaallee zwischen Campusbrücke und neuem Kreisel im Norden gesperrt werden.

Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber bisher ist es am nördlichen Ende der Europaallee so gekommen, wie es Bahnstadt-Chef Andreas Schönfeld vorausgesagt hat: keine unerwarteten Funde von nicht verzeichneten unterirdischen Leitungen am Nordende der Europaallee, Ecke Lützenkirchener Straße. Schönfeld dürfte erleichtert sein, denn die Funde im Süden zur Robert-Blum-Straße hatten den Bau des dortigen Knotenpunkts verzögert.