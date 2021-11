Frauen in Leverkusen : Kreideaktion anlässlich des Anti-Gewalt-Tages

Leverkusen Im Rahmen der Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen vom 22. bis 27. November sind weitere Veranstaltungen geplant, beispielsweise eine Lesung und eine Infoveranstaltung.

(RP) Für den Anti-Gewalt-Tag am 25. November ist von 12 bis 14 Uhr eine Kreideaktion des Runden Tisches gegen Gewalt an Frauen in Leverkusen zum Thema „Catcalling“ am Rialto-Boulevard geplant.

Im Rahmen der Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen vom 22. bis 27. November veranstaltet das Frauenbüro der Stadt Leverkusen zudem eine Lesung zum Thema Gewalt in der Beziehung. Am Dienstag, 23. November, um 18 Uhr liest Corinna Elle in der Stadtbibliothek Leverkusen aus ihrer Geschichte, die in der neuen Auflage des Sammelbandes „Alles geben! – nur nicht auf“ veröffentlicht wurde. Sie schreibt über ihre eigene gewalttätige Beziehung und ihrer Loslösung aus diesem Leben. Die Geschichten aus dem Buch sollen Frauen Mut geben, schwierige Lebenslagen zu überwinden und ihnen zeigen, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine sind.