Bayer Kultur : Kreative Angebote auf und hinter der Bühne

Die Spielzeit ist fast zu Ende und zum Abschluss lädt Bayer Kultur Kinder und Jugendliche zu Konzert und Theater ein. Am Sonntagnachmittag, 16. Juni, um 15 Uhr, spielen die Bayer Philharmoniker unter der Leitung von Bernhard Steiner ein Programm, das besonders für Kinder geeignet ist.

Kultur in Kevelaer : Vorschau auf die neue Spielzeit in Kevelaer

In der letzten Woche der Sommerferien bietet Bayer Kultur wie in den vergangenen beiden Jahren wieder für Kinder eine kreative Woche mit Angeboten in verschiedenen Bereichen an. Dann ist das Erholungshaus von 9 bis 15 Uhr (Betreuung 8.30 bis 16 Uhr) ausschließlich für junge künstlerische Talente reserviert, die sich über ihre eigene Zukunft und das was sie gerne werden möchten Gedanken machen wollen. Unter Anleitung der Künstlerin Andrea Raak probieren die Workshop-Teilnehmer verschiedene Techniken wie Foto, Collage oder Malerei.