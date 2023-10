Krankenhauspoker in Leverkusen Katholischer Riese greift nach Remigius

Die Karten sind gemischt, das Pokerspiel kann beginnen. Nach der Insolvenz des Trägerunternehmens Kplus des Opladener Remigius-Krankenhauses und angekündigten Klinikschließungen im Hilden, Haan und Solingen ist klar, dass das Opladener Haus allein nicht überleben kann. Zwei Bewerber haben sich in Position gebracht: Während die Geschäftsführung des Leverkusener Klinikums und Aufsichtsratschef Uwe Richrath sich öffentlich und nachdrücklich als Interessent zu erkennen gaben, arbeitet der andere Bewerber leise und bleibt auf Presseanfragen sogar stumm. „Kein Kommentar“, heißt es auf eine Anfrage unserer Redaktion aus der Zentrale der Alexinaner in Münster. Der Klinikträger hatte zuvor aber bereits deutlich gemacht, dass er zwar nicht an einer Übernahme der insolventen Teile des Kplus-Verbunds interessiert sei, an den finanziell „gesunden“ aber durchaus. Dazu gehört das Remigius-Krankenhaus, das nicht unter das beantragte Schutzschirmverfahren fällt.