Welche Karten hat Leverkusen? Klinikpoker geht weiter

Der rasante Wandel im Gesundheitswesen hat zugeschlagen. Diesmal in der Nachbarschaft. Der Kplus-Verbund schließt in Solingen, Hilden und Hahn drei Kliniken. 1500 Mitarbeiter verlieren allein in Hilden und Hahn ihre Jobs. Längst dürfte in Opladen das große Zittern begonnen haben. Denn schließlich gehört das Remigius-Krankenhaus zu Kplus, auch wenn dem Haus finanzielle Unabhängigkeit von den insolventen Unternehmensteilen bescheinigt wird. Was sind seine Perspektiven? Das städtische Klinikum Leverkusen hat ein öffentliches Übernahmeangebot für das Opladener Haus gemacht. Das ist sinnvoll, denn so könnten medizinische Leistungen als Gesamtpaket besser abgestimmt werden. Doch scheint Kplus weiter nach Münster zu schauen zu den Alexianern. Die hatten die Übernahme der insolventen Teile von Kplus abgelehnt, das Interesse an den „gesunden“ aufrechterhalten. Dazu gehört Opladen mit Klinik, zwei Altenheimen, Medizinischem Zentrum.