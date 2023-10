Naturverbände sammeln Sichtungen Kraniche ziehen über Leverkusen

Bei günstigen Windbedingungen verlassen die Kraniche in den kommenden Tagen diese Rast- und Sammelplätze in Deutschland und fliegen auf zwei Routen Richtung Süden. Eine der Routen führt direkt über Leverkusen, heißt es weiter. Hier sind Gruppen von Kranichen in der typischen V-Formation segelnd zu sehen oder aber Gruppen, die langsam in der Thermik nach oben kreisen und so für ihren Flug in den Süden wieder an Höhe gewinnen.